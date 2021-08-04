В Свердловской области в магазинах федеральных сетей стало больше местных продуктов

Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка» и «Мегамарт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел ряд переговоров с крупными торговыми сетями по увеличению на полках доли местной продукции. После этого доля производства составила от 25% до 90%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Сейчас доля мяса птицы местного производства составляет от 43 до 55%, молока – от 85 до 90%, масла животного – от 25 до 40%. При этом доля местного хлеба в магазинах – от 80 до 90%, куриных яиц – от 60 до 80%, вареных колбас – от 60 до 69%.

- Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах, –заявил министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

Также скоро в регионе в сети магазинов «Магнит» появится продукция предприятий потребительской кооперации «Шалинское», «Красноуфимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское». Кроме того, на полках должны оказаться местные перепела, яйца, мед, картофель, овощи, грибы, молочная продукция и сыры.

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