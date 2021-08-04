ЕВРАЗ направил 15,5 млн рублей на приобретение реанимационного оборудования для городской больницы № 1 Нижнего Тагила

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

ЕВРАЗ продолжает помогать медицинским учреждениям Нижнего Тагила в борьбе с COVID-19. Компания направила 15,5 млн рублей на приобретение необходимого медикам реанимационного оборудования. Закуплено 19 специальных функциональных кроватей, 18 прикроватных мониторов пациента, которые фиксируют показатели жизнедеятельности, а также 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Общий объем инвестиций, направленных ЕВРАЗом в городскую больницу №1 за 2020-2021 годы составил около 40 млн рублей.

- Многие люди, заболевшие коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, особенно те, кто не прошел вакцинацию. Поэтому мы оказываем поддержку городской больнице №1 в усилении реанимационной базы. Я искренне благодарен врачам, которые спасают жизни людей в очень сложных условиях. Призываю всех, кто еще не вакцинирован, хотя не имеет противопоказаний, сделать правильный выбор, обезопасить себя, своих близких и коллег, - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Городская больница №1 - основное медицинское учреждение Нижнего Тагила по приему пациентов с вирусными пневмониями и коронавирусной инфекцией. Особого внимания требуют пациенты, находящиеся в реанимации под строгим круглосуточным контролем.

В течение 2020 года ЕВРАЗ оказывал поддержку медицинским и социальным учреждениям города в борьбе с COVID-19, благотворительная помощь составила более 100 миллионов рублей. Была закуплена современная лаборатория для анализа тестов для Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии. Для стационарного отделения Городской больницы №1 приобретены три аппарата ИВЛ, увлажнители кислорода, кислородные концентраторы и направлены благотворительные средства на приобретение лекарственных средств для лечения новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. Для социальных и медицинских учреждений города закуплены защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы.