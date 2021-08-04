Новый торговый центр в Екатеринбурге остался без электричества

Когда торговый центр возобновит работу, не уточняется. Фото: сайт Veer Mall

В Екатеринбурге новый торгово-развлекательный центр Veer Mall на Эльмаше остался без электричества. Об этом сообщается в группе ТЦ «ВКонтакте».

- В связи с аварией на кабеле Veer Mall временно закрыт для посещения, - говорится в сообщении.

Когда торговый центр возобновит работу, не уточняется.

Veer Mall на пересечение проспекта Космонавтов и улицы Шефской открылся 1 июня 2021 года. Основная особенность торгового центра – его внешний вид. Фасад здания сделан в виде веера, а крыша комплекса светопрозрачная и стеклянная.

ТРЦ на Эльмаше стал вторым по величине в Екатеринбурге. Veer Mall занимает 130 тысяч квадратных метров. На территории есть закрытая и открытая парковка на полторы тысячи мест, а также «мягкий кинотеатр».