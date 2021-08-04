Фото: паблик Вконтакте «Краснотурьинск LIVE»

В лесу под Краснотурьинском произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой почти четыре балла зарегистрировали 2 августа в 18:49 по Гринвичу или в 23:49 по местному времени, информацию о природном катаклизме подтверждают Международная система мониторинга. Об этом пишет паблик Вконтакте «Краснотурьинск LIVE».

- Нельзя сказать, что это совсем уж слабое землетрясение, но и не особо сильное. В городе бы при таком толчке рюмки на полке бы позвенели, а в лесу пугаться некому, - рассказал Владислав Щапов, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник екатеринбургского Института геофизики УрО РАН.

Напомним, в марте под Асбестом произошли подземные толчки магнитудой 2.9 балла. Тогда ошибочную информацию о землетрясении изначально выдали сейсмологические станции в Казахстане, которые из-за большого расстояния допустили ошибку. Выяснилось, что это были взрывы на местном карьере.