Житель Нижнего Тагила сломал ногу во время поездки на «33 водопада» в Сочи

Фото: пресс-служба отряда "Кубань-СПАС"

40-летний житель Нижнего Тагила получил серьезную травму ноги, когда поехал посмотреть на достопримечательность «33 водопада», которая находится в окрестносях Сочи. Самостоятельно продолжить движение мужчина уже не смог, поэтому очевидцы вызвали спасателей. На место выехали специалисты отряда «Кубань-СПАС».

- Инцидент произошел 3 августа. Потребовалась эвакуация мужчины из труднодоступной горно-лесистой местности. Туристу наложили шину на поврежденный участок ноги, увезли на носилках в безопасное место и передали бригаде медиков, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, что в мае в горах Абхазии пропал турист из Екатеринбурга 64-летний Владимир Ульянов. Мужчина вместе с группой единомышленников 3 мая отправился в поход по горам. Примерно через неделю группа разделилась. Владимира одного с запасом еды оставили в палатке дожидаться, когда группа сходит в радиальный поход.