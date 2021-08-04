Под Нижним Тагилом женщина отвлеклась на сигарету и вылетела в кювет

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Под Нижним Тагилом 45-летняя женщина за рулем иномарки вылетела в кювет после того, как потянулась за пачкой сигарет в салоне своего автомобиля. Сама владелица Chery в аварии получила закрытый перелом ключицы, ушибы мягких тканей левого плеча, ссадины головы, ее увезли в больницу.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что женщина имеет стаж вождения автомобилем шесть лет и проживает в поселке Свободный. В момент ДТП в машине она находилась одна и направлялась в Нижний Тагил на работу, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что в момент ДТП пострадавшая была трезва и пристегнута ремнем безопасности, именно это позволило избежать более серьезных травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели осмотр территории ДТП.