В Екатеринбурге за взятку осудили замначальника Бюро судмедэкспертизы

Судмедэксперт признал на суде свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили замначальника областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Олега Колесова. Он признан виновным в вымогательстве и получении взятки от подчиненного. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 25 декабря 2020 года получил лично взятку в размере 100 тысяч рублей за общее покровительство, - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, начальник бюро судмедэкспертизы поручил Колесову провести служебную проверку в отношении заведующего отделением. Были подозрения, что он оказывал платные услуги по подготовке тела к захоронению, используя государственную собственность. В ноябре 2020 года Колесов при личной встрече с заведующим отделением настоял, чтобы тот дал ему взятку.

- После того, как обвиняемый выдвинул своему коллеге требование о незаконном денежном вознаграждении, заведующий районным отделением сообщил о данной ситуации сотрудникам регионального управления ФСБ России. Оперативники организовали проведение операции, в ходе которой получатель взятки был задержан с поличным, - раскрыл детали старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Судмедэксперт свою вину отрицать не стал. Верх-Исетский районный суд признал Колесова виновным по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Колесов заплатит штраф в размере одного миллиона рублей. Также в течение одного года ему будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор еще не вступил в силу.

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