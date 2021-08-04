Свердловчанин забил до смерти друга из-за громко включенной музыки

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Малая Лая Свердловской области мужчина избил своего знакомого за то, что тот не убавил громкость музыки. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, с 19 на 20 мая 63-летний мужчина распивал спиртное в гостях у своего знакомого.

- Мужчина попросил хозяина квартиры сделать звук включенной музыки тише, но тот наоборот прибавил громкость, - говорится в сообщении свердловской прокуратуры.

Между друзьями завязалась ссора. Обвиняемый нанес знакомому 345 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Пострадавший быстро скончался от полученных травм.

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы до двух лет.

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