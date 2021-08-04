В Екатеринбурге банда инсценировала изнасилование, чтобы получить деньги

Злоумышленников задержании через несколько дней после того, как мужчина, с которого они тянули деньги обратился к настоящим силовикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за мошенничество будут судить банду вымогателей, которые инсценировали изнасилование и требовали у мужчины деньги за прекращение «уголовного преследования». По данным следствия, четверо екатеринбуржцев договорились «заработать» 400 тысяч, получив их у знакомого одного из них в октябре 2020 года.

- К потерпевшему подослали неосведомленную о планах группы девушку, которую впоследствии выдали за жертву изнасилования. Затем на место преступления явились лжеполицейские, которые предъявили удивленному мужчине удостоверение в красной обложке и заковали его в наручники. Потерпевший, поверив в реальность ситуации и грозящую ему уголовную ответственность, согласился передать денежные средства за свое освобождение, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Двое злоумышленников исполняли роли правоохранителей, еще один, лично знакомый с мужчиной, уговорил его обратиться к «юристу», которым на самом деле был организатор банды. Что «решить вопрос» с непривлечением к уголовной ответственности мужчину заставили взять в кредит 130 тысяч рублей и взять за 60 тысяч в рассрочку телефон.

Через некоторое время мужчина начал догадываться, что его вводят в заблуждение и обратился к настоящим полицейским. Силовики задержали злоумышленников спустя несколько дней. Участникам банды грозит до десяти лет лишения свободы.