На Свердловскую область надвигаются ливни и ураганный ветер

Днем воздух будет прогреваться до +34 °C Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - 4 и 5 августа местами в регионе ожидаются ветер до 27 метров в секунду, сильные дожди, ливни, грозы и град. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Спасатели напоминают, что в ветреную погоду нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Также МЧС советует отложить отдых на природе, походы и сплавы. При сильных порывах ветра лучше держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и недостроенных или ремонтируемых зданий.

Всех автомобилистов МЧС призывает не пробовать преодолевать подтопленные участки. А пешеходам в случае града ведомство советует найти укрытие, либо защитить голову от ударов градин. При этом нельзя прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния.

Кроме того, на два дня - до вечера 5 августа в регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности - регион накроет опасный смог.

Погода в эти дни будет жаркой. Днем воздух будет прогреваться до +34 °C. В выходные 7 и 8 августа ночью ожидается от +8 до +13 °C и от +17 до +22 °C днем.

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