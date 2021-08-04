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Общество4 августа 2021 13:05

В Екатеринбурге мужчина умер за рулем

Погибшему было 64 года
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности

Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня днем, 4 августа, мужчина умер прямо за рулем своего автомобиля Renault Sandero. 64-летний екатеринбуржец ехал на развязке у «Калины», когда почувствовал себя плохо.

- Водитель Renault Sandero остановился на перекрестке Сибирский тракт - Базовый и умер от острой сердечной недостаточности, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, подобный инцидент произошел в Екатеринбурге в феврале. Тогда мужчина скончался от сердечного приступа на ходу, и машина врезалась в дерево.