На Урале СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки стеной контейнерной площадки

Девочка получила серьезные травмы после падения на нее стены Фото: СК по Свердловской области

СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» после травмирования четырехлетней девочки стеной контейнерной площадки в деревне Марийские Карши Ачитского района.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Изучается интересующая следствие документация по содержанию и эксплуатации контейнерной площадки, устанавливаются конкретные ответственные лица, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, ЧП произошло накануне, 3 августа, возле дома по улице Ленина, 24. С черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом и ушибленной раной лобной кости ребенка госпитализировали в ДГКБ Екатеринбурга. Прокуратура Свердловской области проводит проверку.

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