В Свердловском онкодиспансере из-за пациента с коронавирусом закрыли одно из отделений

Сейчас в отделении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском онкодиспансере снова обнаружили коронавирус. Инфекцию подхватил один из пациентов отделения опухолевой патологии головы и шеи. Госпитализацию в него временно приостановили.

- Отметим, что перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медучреждении. Клинические симптомы коронавирусной инфекции проявляются в процессе инкубационного периода, - рассказали в оперштабе.

Сейчас в отделении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациентов в зависимости от состояния перевели в другие отделения, либо отправили домой под наблюдением. В оперштабе отметили, что возобновить работу отделения планируется завтра, 5 августа.

Напомним, в середине июля в Свердловском онкодиспансере закрыли четвертое гинекологическое отделение и частично второе радиологическое отделение из-за пациента с коронавирусом.