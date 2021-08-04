Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 августа 2021 12:28

В Свердловском онкодиспансере из-за пациента с коронавирусом закрыли одно из отделений

Пациентов в зависимости от состояния перевели в другие отделения, либо отправили домой под наблюдением
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас в отделении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия

Сейчас в отделении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском онкодиспансере снова обнаружили коронавирус. Инфекцию подхватил один из пациентов отделения опухолевой патологии головы и шеи. Госпитализацию в него временно приостановили.

- Отметим, что перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке сдают тест на коронавирусную инфекцию или предъявляют готовый, сделанный в другом медучреждении. Клинические симптомы коронавирусной инфекции проявляются в процессе инкубационного периода, - рассказали в оперштабе.

Сейчас в отделении проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациентов в зависимости от состояния перевели в другие отделения, либо отправили домой под наблюдением. В оперштабе отметили, что возобновить работу отделения планируется завтра, 5 августа.

Напомним, в середине июля в Свердловском онкодиспансере закрыли четвертое гинекологическое отделение и частично второе радиологическое отделение из-за пациента с коронавирусом.