Свердловский губернатор поедет разбираться с проблемами в Нижний Тагил

Также Евгений Куйвашев пообещал заехать на мост на улице Менделеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет 6 августа в Нижний Тагил, чтобы разобраться там с медицинскими проблемами. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

- В пятницу я приеду в Нижний Тагил. Пишите мне обо всех проблемах, которые есть в городе. Буду разбираться, - написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что в комментариях к его публикациям в соцсетях много пишут о проблемах в Нижнем Тагиле. В том числе поступали жалобы на нехватку врачей, трудности с прививками и лекарствами от коронавируса и долгое ожидание результатов ПЦР-тестов. Также глава региона добавил, что видел и сообщения о том, что из-за пандемии в городе появились проблемы с плановой медициной.

- Я вижу все сообщения. В город уже направлены дополнительные лекарства, - заявил губернатор.

Также Евгений Куйвашев пообещал заехать на мост на улице Менделеева. По словам главы региона, ему рассказали, что там небезопасно.

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