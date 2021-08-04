Деньги, сэкономленные на Дне города в Екатеринбурге, планируют направить садовым товариществам

Площадь 1905 года сейчас готовят для фестиваля ландшафтного искусства, который станет своеобразной заменой полноценному празднованию Дня города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полноценного празднования Дня города в этом году в Екатеринбурге не состоится. Не будет ни праздничного салюта вечером, ни концерта со знаменитостью за счет городского бюджета. Об этом уже сообщалось ранее. Сегодня же в мэрии рассказали, куда могут направить сэкономленные бюджетные средства.

- Мы сейчас думаем. У нас много сегодня запросов от жителей, - рассказал Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. – Запросы идут и по дорогам к садовым товариществам и по энергетике. В связи с пандемией многие горожане просто переехали в сады. У нас «армия» садоводов – 400 тысяч человек. Поэтому нам есть куда направить сэкономленные деньги.

Если же говорить про празднование Дня города, то своеобразной главной площадкой торжества станет фестиваль ландшафтного искусства, который пройдет на площади 1905 года, который откроется 14 августа.

- Мы будем соблюдать меры предосторожности – не более 500 человек на площадке. Но он будет работать две недели, - отметил Алексей Орлов. - Поэтому все желающие смогут попасть. Это в нашей логике – зеленый город для жителей.