В Верхней Пышме мужчина украл велосипед за 36 тысяч рублей, чтобы купить себе спиртное

Подозреваемый сдал велосипед в ломбард за пять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мужчина украл в алкомаркете у покупателя велосипед стоимостью 36 тысяч рублей. Он сдал его в ломбард и купил себе спиртное. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

Сначала в полицию обратился хозяин велосипеда с заявлением о краже. А затем с явкой с повинной пришел сам похититель. Им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за кражу.

Задержанный рассказал, что 27 июля заметил, как неизвестный пьяный мужчина заходит в алкомаркет с велосипедом. Подозреваемый зашел в магазин за ним и увидел, что велосипед стоит в тамбуре торговой точки.

- Так как молодой человек был в легком алкогольном опьянении, а денег купить еще спиртных напитков у него не было, он решил совершить кражу данного велосипеда и на вырученные деньги купить выпивку. Украв транспортное средство, задержанный поехал на нем в ближайший ломбард и сдал его за пять тысяч рублей, - сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

Через какое-то время подозреваемый узнал, что хозяин велосипеда планирует обратиться в полицию. Тогда мужчина выкупил из ломбарда украденный им велосипед за 15 тысяч рублей и вернул хозяину. Однако владелец двухколесного транспорта на тот момент уже успел написать заявление в полицию.

Силовики завели уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Обвиняемому в краже велосипеда грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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