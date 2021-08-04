В Екатеринбурге управляющая компания выплатит 150 тысяч рублей подростку, сломавшему ногу на крыльце подъезда

Мальчик сломал ногу, подскользнувшись на луже у подъезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16-летний мальчик 23 марта 2021 года поскользнулся и упал возле подъезда своего дома на Крауля и получил перелом ноги. Подростку пришлось долгое время лечиться и перейти из-за этого на домашнее обучение. Кроме того, из-за травмы ему пришлось отказаться от занятий в спортивной секции.

Мама мальчика обратилась в суд с требованием к управляющей компании «Верх-Исетская», обслуживающей дом, выплатить ее ребенку компенсацию морального вреда.

- В суде свидетели произошедшего пояснили, что уборка придомовой территории должным образом не организована, в зимнее время на ведущих к подъезду ступеньках наледь, в осенне-весенний период возле дома и подъезда постоянные лужи. По итогам рассмотрения гражданского дела сотрудник прокуратуры дал заключение о необходимости компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Управляющая компания «Верх-Исетская» теперь должна будет выплатить подростку 150 тысяч рублей.

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