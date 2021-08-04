В Кольцово с начала года изъяли 5,3 миллиона незадекларированных рублей

В конце июля инспекторы нашли у семейной пары 1,9 миллиона рублей, на которые у них не было документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово с начала 2021 года у пассажиров международных рейсов изъяли 5,3 незадекларированных миллиона рублей. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- В 2021 году, с момента открытия международного пассажирского авиасообщения сотрудниками таможенного поста возбуждено 37 дел об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования валюты, - объяснил начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

Так, в конце июля инспекторы нашли у семейной пары 1,9 миллиона рублей, на которые у них не было документов. Муж с женой планировали лететь в Турцию.

Отметим, что декларировать необходимо деньги на сумму, превышающую 10 тысяч долларов (728 тысяч долларов по курсу на 4 августа 2021 года) на каждого члена семьи. В данном случае, сумма незаконно перемещенных наличных составила более 424 тысяч рублей.

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