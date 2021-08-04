На Урале девочка получила серьезные травмы после падения на нее стены контейнерной площадки

Прокуратура начала проверку после травмирования девочки стеной контейнерной площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Марийские Карши Ачитского района Свердловской области накануне днем, 3 августа, произошло жуткое ЧП. На четырехлетнюю девочку возле дома по улице Ленина, 24 упала металлическая стена контейнерной площадки. С черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом и ушибленной раной лобной кости ребенка госпитализировали в ДГКБ Екатеринбурга. Прокуратура начала проверку.

- Прокуратура Ачитского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с травмированием малолетнего в результате падения металлической стенки конструкции контейнерной площадки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также выяснят соблюдали ли ответственные лица требования безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации контейнерной площадки.