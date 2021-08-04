Житель Екатеринбурга лишился денег, выставив на продажу билеты на концерт Макса Коржа

Молодой человек перешел по ссылке, которую ему прислали и лишился денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга выставил на продажу билеты на концерт известного певца и лишился денег. Неизвестные похитили с его счета 4 тысячи рублей. Как стало известно «КП-Екатеринбург» 23-летний парень хотел перепродать через Авито билеты на Макса Коржа, концерт которого из-за пандемии коронавируса перенесли на следующий год. Он выставил цену в 4 тысячи и стал ждать покупателя.

- Через некоторое время в мессенджере WhatsApp заявитель получил сообщение от абонента с ником «Анна». «Анна» попросила отправить покупку через сервис доставки и прислала ссылку для внесения данных его банковской карты. Так как ссылка была очень схожа со стандартными ссылками для оплаты, у продавца не возникло никаких сомнений, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек заполнил данные карты и указал стоимость билетов - 4 тысячи. Однако указанная сумма не только не поступила на его карту, но и оказалась списанной с его счета. После этого парень пошел в полицию. Человека, представившегося Анной, сейчас разыскивают.

В полиции отмечают, что активность мошенников в интернете только набирает обороты и напоминает о мерах, которые защитят от злоумышленников.

- При совершении сделок необходимо вести переписку только через мессенджер торговой площадки, нельзя не сообщать и не вводить коды из СМС. В случае поступления звонков от «сотрудников службы безопасности банка» или «сотрудников правоохранительных органов», требующих перевести ваши средства на безопасные счета - немедленно прекратите разговор и свяжитесь со службой поддержки банка по официальному телефону, - напомнили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также в полиции отметили, что за минувшие сутки в полицию поступило несколько заявлений о краже денег с банковских счетов жителей Екатеринбурга на общую сумму больше 6,5 миллионов рублей.