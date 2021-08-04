Мэр Екатеринбурга рассказал о долгах Гортранса

В прошлом году пассажиропоток Гортранса упал на 20%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о долгах Гортранса. Ситуация вокруг общественного транспорта приковывает к себе внимание после того, как в конце июля троллейбусам отключили электричество.

- Да, была «просадка» по платежам, - объяснил градоначальник. – Сейчас все нормально, перебоев с электричеством не будет. Не стоит забывать, что в прошлом году более чем на 20% упал пассажиропоток, что напрямую сказалось на доходах предприятия.

Мэр также отметил, что сотрудникам Гортранса не планируют сокращать зарплаты.

- Ни в коем случае! Более того, мы сейчас рассматриваем вопрос о повышении заработной платы, - добавил Алексей Орлов.

В конце июля стало известно, что Гортранс Екатеринбурга накопил долги на сумму 140 миллионов рублей перед энергетиками. В мэрии главной причиной назвали пандемию коронавируса, из-за которой пассажиропоток заметно уменьшился.