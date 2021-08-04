Суд наказал уральца, насмерть сбившего на тракторе двух людей на базе отдыха

У мужчины, севшего за руль трактора, не было нужной категории водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каменский районный суд признал виновным 29-летнего Михаила Сметанина, который в июле 2020 года насмерть сбил на тракторе на территории базы отдыха «Беловодье» двух людей. Мужчине в качестве наказания назначили два года и шесть месяцев колонии–поселения и запретили три года садиться за руль.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Следствие установило, что Сметанин сел за руль неисправного трактора. Кроме того, у него не было водительских прав нужной категории. На тракторе он сначала наехал на скамейку перед жилым комплексом, на которой сидел мужчина 1958 года рождения. После этого машина уперлась капотом в фасад здания, задев сидящую на стуле у входа в корпус женщину 1931 года рождения. Приговор суда пока не вступил в законную силу.