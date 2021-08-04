«Поезд Победы» сделал остановку в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» 3 августа прибыл на первую платформу железнодорожного вокзала Екатеринбург. В составе поезда – 13 вагонов, в том числе 9 экспозиционных.

Масштабный историко-просветительский проект был создан в рамках празднования 75-летия Победы и Года памяти и славы в России. Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе, рассказывает о событиях 1941-1945 годов на основе уникальных архивных фото- и видеоматериалов. Самые современные мультимедийные технологии позволяют передать масштаб тех событий, представить портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы – военных, железнодорожников, медиков. Также в экспозицию включены научные достижения, открытия и прорывные разработки отечественных ученых в годы войны. С помощью аудиогида по историческому маршруту посетителей «ведет» юная советская девушка-машинист Лидия – собирательный образ поколения.

Свое путешествие по России «Поезд Победы» начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. За это время он прошел через такие города как Псков, Смоленск, Санкт-Петербург, Мурманск, Владикавказ, Тула, Курск, Волгоград, Ижевск. Из Екатеринбурга передвижной музей отправится в Тюмень.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».