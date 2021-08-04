Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 8:30

В Каменске-Уральском у предпринимателя конфисковали три компьютера из-за нелицензионной программы

Также суд приговорил бизнесмена к 6 месяцам лишения свободы условно
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предприниматель бесплатно установил на компьютеры программу, которая стоила больше 300 тысяч рублей

Предприниматель бесплатно установил на компьютеры программу, которая стоила больше 300 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском предприниматель установил на три компьютера нелицензионные программы. Нарушение авторских прав обнаружили сотрудники полиции. После этого суд приговорил бизнесмена к 6 месяцам лишения свободы условно, а также постановил конфисковать два ноутбука и системный блок в доход государства

- Мужчина, являясь учредителем и директором предприятия, при осуществлении коммерческой деятельности незаконно использовал на двух ноутбуках и одном персональном компьютере три экземпляра программы для ЭВМ, общей стоимостью более 300 тысяч рублей, не имея при этом лицензионного соглашения с правообладателями, - рассказали в пресс-службе отдела по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Конфисковали имущество предпринимателя судебные приставы. Компьютеры передали в ТУ Росимущества для продажи и поступления денег в доход государства.