В Каменске-Уральском у предпринимателя конфисковали три компьютера из-за нелицензионной программы

Предприниматель бесплатно установил на компьютеры программу, которая стоила больше 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском предприниматель установил на три компьютера нелицензионные программы. Нарушение авторских прав обнаружили сотрудники полиции. После этого суд приговорил бизнесмена к 6 месяцам лишения свободы условно, а также постановил конфисковать два ноутбука и системный блок в доход государства

- Мужчина, являясь учредителем и директором предприятия, при осуществлении коммерческой деятельности незаконно использовал на двух ноутбуках и одном персональном компьютере три экземпляра программы для ЭВМ, общей стоимостью более 300 тысяч рублей, не имея при этом лицензионного соглашения с правообладателями, - рассказали в пресс-службе отдела по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Конфисковали имущество предпринимателя судебные приставы. Компьютеры передали в ТУ Росимущества для продажи и поступления денег в доход государства.