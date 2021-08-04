Прививку в мобильных пунктах можно поставить без записи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на сегодня, 4 августа 2021 года. Прививку в течение дня можно поставить в трех городах региона. Публикуем список мобильных пунктов, где сегодня будут дежурить медики. В некоторых из них уже можно поставить вакцину «Спутник Лайт», которую привезли на днях.
В Асбесте:
- ТЦ «НЕБО» - с 12:00 до 19:00.
В Серове:
- ТЦ «Тайга» – с 9:00 до 16:00,
- КТ «Родина» – с 9:00 до 18:00.
В Екатеринбурге
- ТРЦ «Академический» - с 12:00 до 18:00 (спутник v1, v2, лайт),
- ТЦ «МЕГА» - с 10:00 до 20:00 (спутник v2, лайт),
- Екатеринбургский государственный цирк - с 14:00 до 19:00 (спутник v2, лайт),
- Аэропорт «Кольцово» - с 13:00 до 19:00 (спутник v2, лайт),
- ТРК «Парк Хаус» - с 10:00 до 14:00 (спутник v2, лайт),
- ТЦ «МАКСИДОМ» - с 16:00 до 19:00 (спутник v1, 2, лайт).