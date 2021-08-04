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Здоровье4 августа 2021 7:48

Свердловский оперштаб опубликовал график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 4 августа

В некоторых из них уже можно поставить вакцину «Спутник Лайт»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Прививку в мобильных пунктах можно поставить без записи

Прививку в мобильных пунктах можно поставить без записи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на сегодня, 4 августа 2021 года. Прививку в течение дня можно поставить в трех городах региона. Публикуем список мобильных пунктов, где сегодня будут дежурить медики. В некоторых из них уже можно поставить вакцину «Спутник Лайт», которую привезли на днях.

В Асбесте:

- ТЦ «НЕБО» - с 12:00 до 19:00.

В Серове:

- ТЦ «Тайга» – с 9:00 до 16:00,

- КТ «Родина» – с 9:00 до 18:00.

В Екатеринбурге

- ТРЦ «Академический» - с 12:00 до 18:00 (спутник v1, v2, лайт),

- ТЦ «МЕГА» - с 10:00 до 20:00 (спутник v2, лайт),

- Екатеринбургский государственный цирк - с 14:00 до 19:00 (спутник v2, лайт),

- Аэропорт «Кольцово» - с 13:00 до 19:00 (спутник v2, лайт),

- ТРК «Парк Хаус» - с 10:00 до 14:00 (спутник v2, лайт),

- ТЦ «МАКСИДОМ» - с 16:00 до 19:00 (спутник v1, 2, лайт).