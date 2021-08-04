Погрузка на Свердловской железной дороге в июле выросла на 3,1%

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в июле 2021 года составила 12,5 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (и на 3,4% больше июля 2019 года). Грузооборот за июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 2,8% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,2%, до 23,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2021 года составила 85,9 млн тонн (+5,1% к уровню аналогичного периода 2020 года). За семь месяцев на СвЖД погружено:

-нефти и нефтепродуктов – 23 млн тонн (+0,5% к январю-июлю 2020 года);

- строительных грузов – 14,2 млн тонн (-0,01%);

- черных металлов – 6,2 млн тонн (+10,3%);

- лома черных металлов – 1,5 млн тонн (+17,1 %);

- руды железной и марганцевой – 7,2 млн тонн (-0,4%);

- химических и минеральных удобрений – 10,3 млн тонн (+12,4%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,9 млн тонн (+26,1%);

- цемента –2,25 млн тонн (+35,4%);

- лесных грузов – 1,55 млн тонн (+8,1%);

- руды цветной и серного сырья – 3,4 млн тонн (-7,9%);

- химикатов и соды – 2 млн тонн (+4,6%);

- кокса – 1,5 млн тонн (+8,6%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 126,9 млрд тарифных тонно-км (+4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 161,7 млрд тонно-км (+4,7%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июле 2021 года составила 108 млн тонн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на уровне показателя за июль 2019 года). Грузооборот за июль 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% и составил 217,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,7% и составил 271,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2021 года составила 740,7 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 1520,4 млрд тарифных тонно-км (+5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1915,2 млрд тонно-км (+4,3%).