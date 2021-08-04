Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 7:11

Движение по Макаровскому мосту закроют на три дня

Проехать по участку дороги на Челюскинцев нельзя будет три дня
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за строительных работ движение по мосту ограничивают

Из-за строительных работ движение по мосту ограничивают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 21:00 6 августа по 05:00 9 августа закроют движение по Макаровском мосту. Проезд перекроют из-за строительных работ на путепроводе.

- Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Объехать перекрытый участок проезжей части можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, улицам Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Напомним, что после этого движение по мосту будут ограничивать два раза - с 13 августа до 16 августа и с 27 августа до 30 августа.