Известно, что пропавший мужчина хромает Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге больше месяца разыскивают 30-летнего Желтышева Степана. Мужчина пропал еще 19 июня. О поиске Степана накануне вечером, 3 августа сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». К волонтерам обратилась сестра мужчины.
Приметы:
Рост: 167 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: черные
Особые приметы: хромает.
В чем одет был Степан в день пропажи, к сожалению, не известно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом инфоргу поиска Наталье: 89043831748 или по телефону указанному в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт