Известно, что пропавший мужчина хромает Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге больше месяца разыскивают 30-летнего Желтышева Степана. Мужчина пропал еще 19 июня. О поиске Степана накануне вечером, 3 августа сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». К волонтерам обратилась сестра мужчины.

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные

Особые приметы: хромает.

В чем одет был Степан в день пропажи, к сожалению, не известно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом инфоргу поиска Наталье: 89043831748 или по телефону указанному в ориентировке.