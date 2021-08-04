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Происшествия4 августа 2021 5:25

Делом курганского депутата, который жестоко убил волка на Урале, заинтересовался глава СКР

Народный избранник переехал горло раненому хищнику на снегоходе
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Издевательства над раненым зверем сняли на видео Фото: скриншот видео паблика Readovka / Курганская областная дума

Издевательства над раненым зверем сняли на видео Фото: скриншот видео паблика Readovka / Курганская областная дума

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в Камышловском муниципальном районе Свердловской области, один из фигурантов которого - курганский депутат «Единой России» Денис Хахалов жестоко убил волка.

- Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах совершенного преступления, - рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, по версии следствия народный избранник во время охоты наехал хищнику на горло на снегоходе, а затем вставил ему в пасть дуло ружья. Вместе с ним в этот момент, по данным «КП-Екатеринбург», присутствовали свердловские егери Ермек Сулейманов, Александр Пономарев и Михаил Бабин. Также вместе с ними охотились двое егерей из Курганской области.

Издевательства над раненым зверем сняли на видео. Ролик попал в интернет и вызвал большой общественный резонанс. После скандала Дениса Хахалова исключили из «Единой России», а силовики начали проводить проверку по статье о жестоком обращении с животными.