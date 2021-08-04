«Реши за прикид»: жители России оденут волонтеров Универсиады-2023 в Екатеринбурге

К созданию формы для волотеров организаторы решили привлечь всех желающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Универсиады, которая пройдет Екатеринбурге в 2023 году, начали разрабатывать специальную униформу для волонтеров Игр. К созданию формы они решили привлечь всех желающих. Для этого был создан специальное интерактивное приложение. Оно получило название «Реши за прикид».

- У тебя есть время до 13 августа, чтобы помочь нам сделать самую практичную и удобную волонтерскую униформу – призвали к участию организаторы.

В формате мини-игры каждый участник может выбрать элементы из предлагаемой одежды и аксессуаров и экипировать виртуального волонтера. При разработке экипировки будет учен общий рейтинг элементов униформы, который будет сформирован на основе присланных вариантов. Приложение работает во «ВКонтакте» на официальной странице волонтеров Всемирных студенческих игр. Все участники, которые прислали свои варианты, примут участие в розыгрыше одного из трех именных комплектов униформы.

Напомним, ранее в Свердловской области начали набирать волонтеров. Прием заявок длится до 8 августа.