В Свердловской области заработала «горячая линия» по качеству овощей и фруктов

Специалисты "горячей линии" дадут рекомендации и ответят на вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начала работу «горячая линия» по качеству и овощей и фруктов. Специалисты дадут рекомендации по выбору продуктов питания, ответят на вопросы потребителей о требованиях к фруктам и овощам и объяснят, куда нужно обратиться, в случае если потребитель обнаружил в магазине некачественный продукт.

- Задать свои вопросы свердловчане могут в будние дни с 9 до 17 вплоть до 13 августа 2021 года – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сисок контактных номеров территориальных отделов опубликован на сайте Роспотребнадзора. Кроме этого, круглосуточно можно позвонить в единый консультационный центр Роспотребнадзора по бесплатному номеру 8 800 5554943.