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Общество4 августа 2021 0:23

В Свердловской области на Дне поля представят 514 передовых сортов растений

Праздник пройдет с 12 по 14 августа в селе Кадниково
Алена ЗАХАРОВА
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Выставка будет посвящена передовым достижения АПК

Выставка будет посвящена передовым достижения АПК

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской области на Всероссийском дне поля представят более 500 сортов передовых сельскохозяйственных культур. Праздник пройдёт с 12 по 14 августа в селе Кадниково. Выставка будет посвящена передовым достижения отрасли, которые можно оценить в реальных полевых условиях.

Площадку начали готовить еще прошлой осенью. Тогда произвели посев озимой ржи, тритикале и пшеницы. В апреле высеяли пшеницу, ячмень, овес и горох, а в мае посеяли крестоцветные культуры, посадили картофель и кукурузу. В начале июня была высеяна гречиха.

- Помимо зерновых, зернобобовых и масличных культур заложены демонстрационные делянки столовой моркови и свеклы, – рассказал руководитель Уральского НИИСХ Никита Зезин.

Инициатором проведения Всероссийского для поля на Урале стал Евгений Куйвашев. В июле прошлого года он с этим вопросом обратился к министу сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Патрушев эту идею поддержал.