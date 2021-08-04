В Свердловской области на Дне поля представят 514 передовых сортов растений

Выставка будет посвящена передовым достижения АПК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской области на Всероссийском дне поля представят более 500 сортов передовых сельскохозяйственных культур. Праздник пройдёт с 12 по 14 августа в селе Кадниково. Выставка будет посвящена передовым достижения отрасли, которые можно оценить в реальных полевых условиях.

Площадку начали готовить еще прошлой осенью. Тогда произвели посев озимой ржи, тритикале и пшеницы. В апреле высеяли пшеницу, ячмень, овес и горох, а в мае посеяли крестоцветные культуры, посадили картофель и кукурузу. В начале июня была высеяна гречиха.

- Помимо зерновых, зернобобовых и масличных культур заложены демонстрационные делянки столовой моркови и свеклы, – рассказал руководитель Уральского НИИСХ Никита Зезин.

Инициатором проведения Всероссийского для поля на Урале стал Евгений Куйвашев. В июле прошлого года он с этим вопросом обратился к министу сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Патрушев эту идею поддержал.