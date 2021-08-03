«Автомобилист» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

На матч игроки «Автомобилиста» вышли с траурными нашивками на игровых свитерах. Фото: пресс-служба ХК "Сочи"

В Сочи завершился матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. «Автомобилист» встречался ХК «Сочи». Екатеринбуржцы одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

В составе уральской команды отличились Сергей Шумаков, Степан Хрипунов и Алексей Макеев. У «Сочи» забросили Янис Якс и Юрий Александров.

На матч игроки «Автомобилиста» вышли с траурными нашивками на игровых свитерах в память о скоропостижно скончавшемся 1 августа генеральном директоре КРК «Уралец» Андрее Синецком. Ему же посвятили победу.

Следующий матч подопечные Билла Питерса сыграют 5 августа. Их соперником станет СКА из Санкт-Петербурга.