В Екатеринбурге ветеран войны отметил 100-летний юбилей

Маркел Федорович Шилов отметил 100-летний юбилей. Фото: пресс-служба Администрации города

В Екатеринбурге ветеран войны Маркел Федорович Шилов отметил 100-летний юбилей. Он родился 1 августа 1921 года. После его призвали на военную службу в Тихоокеанский военно-морской флот СССР во Владивостоке, но августе 1945 года его военная часть обосновалась на Японских островах. Так Шилов стал участником войны с Японией.

Герой удостоен наград: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Японией», медаль Жукова и другие. После войны Маркел Федорович вернулся на домой.

На родине устроился на работу слесарем на Лысьвенский металлургический завод. В свободное время занимался пчеловодством и столярным делами.

Сейчас он занимается воспитанием 7 внуков и 8 правнуков. В день своего 100-летнего юбилея ветеран был окружен близкими и получил множество поздравлений.