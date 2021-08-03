В Свердловской области ставка по ипотеке обновила исторический минимум

В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотеке обновила исторический минимум Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области средневзвешенная ставка по ипотеке обновила исторический минимум и составила 7% годовых. Такие данные зафиксированы в июне 2021 года.

С января по июнь 2021 года свердловчане оформили 33,5 тысяч кредитов на сумму 83 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 45% по количеству и на 68% по объему больше.

- В Свердловской области ипотека занимает почти 30% в общем объеме выдачи кредитов физическим лицам. При этом платежная дисциплина ипотечных заемщиков сохраняется на очень высоком уровне,– отметил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

В июне 2021 года жители Свердловской области брали в среднем 2,7 миллионов рублей на 20 лет.