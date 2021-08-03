Почти 200 свердловчан пострадали от укусов клещей на минувшей неделе

Всего случаи зарегистрированы в 67 муниципалитетах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области за последнюю неделю 188 свердловчан пострадали от укусов клещей. Всех их госпитализировали с клещевым энцефалитом, в том числе и 39 детей. В региональном роспотребнадзоре уточняют, что это почти в полтора раза больше, если сравнивать с показателями прошлого года. Случаи регистрировались в 38 субъектах региона, 56 заболевших приходится на уральскую столицу.

- Всего в этом году на территории Свердловской области зарегистрировано 33796 пострадавших от присасывания клещей, среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей на 15% превышает средний многолетний уровень, - отмечают в пресс-службе роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего случаи зарегистрированы в 67 муниципалитетах, наиболее пострадавшими считаются Слободо-Туринский, Нижнесергинский, Дегтярск, Байкаловский, Верхняя Тура и Рефтинский.