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Общество3 августа 2021 20:26

Недочеты в плане реконструкции ЦПКиО обойдутся казне в 2 миллиона рублей

Исправлять ошибки голландских дизайнеров будут москвичи
Алена ЗАХАРОВА
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Екатеринбург потратит 2 миллиона на изменение плана реконструкции парка Маяковского

Екатеринбург потратит 2 миллиона на изменение плана реконструкции парка Маяковского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге потратят два миллиона рублей на изменение плана реконструкции парка Маяковского. Сообщение об аукционе разместили на сайте госзакупок.

Проект по реконструкции ЦПКиО имени Маяковского был создан архитекторами из Голландии, но руководители пака нашли в нем недочеты и заявили, что его невозможно воплотить в жизнь. Исправлять ошибки зарубежных коллег будет московская компания. У нее на это есть 50 дней.

- Срок оказания Услуг по Договору: 50 рабочих дней с момента подписания – сказано в самом договоре.

Реконструировать парк планируется за 6 лет. Сами ремонтные работы займут 2 года. Остальное время будет использовано для разработки деталей, их согласование и поиска финансов.