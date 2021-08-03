Принес свой аккумулятор: в Екатеринбурге полицейские поймали автогонщика

Угонщиком оказался 23-летний житель Башкортостана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полицейские задержали незадачливого воришку, который попытался угнать отечественный «ВАЗ-2114». Машина пропала с парковки одного из дворов на улице Фронтовых бригад вечером 27 июля. Пострадавший рассказал, что нашел свой автомобиль в 500 метрах от места, где он его оставил. Очевидно, что легковушка сломалась, и преступник решил скрыться.

- Полицейские обратили внимание, что у транспортного средства со стороны водителя разбито стекло. Кроме того, в машине отсутствовал аккумулятор, и чтобы злоумышленнику запустить двигатель, ему пришлось принести из дома свой источник питания, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Угонщиком оказался 23-летний житель Башкортостана. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.