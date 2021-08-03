В Екатеринбурге православная активистка хочет подключить мэра к борьбе с язычеством

Иванова посчитала, что в Екатеринбурге пропагандируется язычество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге православная активистка Оксана Иванова, которая также является кандидатом в депутаты Госдумы, в открытом послании попросила мэра города Алексея Орлова проверить забег «Шигирский идол».

Мероприятие прошло в минувшие выходные под Дегтярском под знаком идола. Иванова посчитала, что в Екатеринбурге, городе святой Екатерины, таким образом пропагандируется язычество.

- Насколько можно судить, в соревновании приняли участие отнюдь не специалисты-археологи, а самый широкий круг горожан. Что это как не форма идолослужения, об опасном духовном действии которого известно на Руси уже 1000 лет, - заявила Иванова в обращении к Орлову.

Глава Екатеринбурга пока никак не отреагировал на обращение.