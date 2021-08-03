Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 19:39

В Екатеринбурге волонтеры спасли стрижа, который застрял в пустующем общежитии

Тело и лапки птицы оказались опутаны синтетической нитью
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге волонтеры движения «Зооспас» пришли на помощь стрижу, который попал в ловушку в пустующем общежитии медицинского колледжа. К спасателям обратились неравнодушные жители, которые рассказали,что птица бьется вниз головой под крышей четвертого этажа. Добровольцы согласились подняться туда по по наружной металлической лестнице, начинающейся от уровня второго этажа.

- Лапки и туловище оказались опутаны синтетической нитью, которую здесь же на крыше удалось состричь ножницами. Стриж был внешне невредимым, но выглядел ослабевшим, и отпускать его было опасно, - рассказывает спасатель Евгений Зенков.

Волонтерам удалось связаться со своими коллегами, которые каждое лето занимаются выхаживанием пострадавших птиц. Так совпало, что они как раз проезжали на машине недалеко от общежития медицинского колледжа и вскоре приехали забрать стрижика.