В Екатеринбурге волонтеры спасли стрижа, который застрял в пустующем общежитии

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге волонтеры движения «Зооспас» пришли на помощь стрижу, который попал в ловушку в пустующем общежитии медицинского колледжа. К спасателям обратились неравнодушные жители, которые рассказали,что птица бьется вниз головой под крышей четвертого этажа. Добровольцы согласились подняться туда по по наружной металлической лестнице, начинающейся от уровня второго этажа.

- Лапки и туловище оказались опутаны синтетической нитью, которую здесь же на крыше удалось состричь ножницами. Стриж был внешне невредимым, но выглядел ослабевшим, и отпускать его было опасно, - рассказывает спасатель Евгений Зенков.

Волонтерам удалось связаться со своими коллегами, которые каждое лето занимаются выхаживанием пострадавших птиц. Так совпало, что они как раз проезжали на машине недалеко от общежития медицинского колледжа и вскоре приехали забрать стрижика.