В Екатеринбурге увеличили число электричек до аэропорта «Кольцово»

Дополнительная пара рельсовых автобусов начала курсировать еще со 2 августа 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по просьбе горожан увеличилось число рейсов пригородных электричек до международного аэропорта «Кольцово». Дополнительная пара рельсовых автобусов начала курсировать еще со 2 августа 2021 года. Жители уральской столицы обратились в транспортную прокуратуру после того, как стали опаздывать в воздушную гавань из-за ремонта моста у Россельбана.

Поезд отправляется ежедневно в 16:22 местного времени. Обратный рейс отправляется в 17:45. Также в расписании имеются рейсы на электропоезде в 07:11, 19:15 и в 22:21, в обратном направлении – в 02:55, 08:29 и 20:31, - сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

По пути в аэропорт поезд останавливается на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод и Кольцово.