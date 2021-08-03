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Общество3 августа 2021 19:04

В Екатеринбурге увеличили число электричек до аэропорта «Кольцово»

Дополнительные рейсы ввели по просьбам горожан
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Дополнительная пара рельсовых автобусов начала курсировать еще со 2 августа 2021 года

Дополнительная пара рельсовых автобусов начала курсировать еще со 2 августа 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по просьбе горожан увеличилось число рейсов пригородных электричек до международного аэропорта «Кольцово». Дополнительная пара рельсовых автобусов начала курсировать еще со 2 августа 2021 года. Жители уральской столицы обратились в транспортную прокуратуру после того, как стали опаздывать в воздушную гавань из-за ремонта моста у Россельбана.

Поезд отправляется ежедневно в 16:22 местного времени. Обратный рейс отправляется в 17:45. Также в расписании имеются рейсы на электропоезде в 07:11, 19:15 и в 22:21, в обратном направлении – в 02:55, 08:29 и 20:31, - сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

По пути в аэропорт поезд останавливается на станциях Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод и Кольцово.