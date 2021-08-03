Школьник из Екатеринбурга победил на Международной олимпиаде по химии

Все они завоевали медали высшего достоинства. Фото: пресс-служба МГУ.

Школьник из Екатеринбурга Александр Трофимов победил на Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Японии с 25 июля по 2 августа. Вместе с ним выступали еще три участника из других городов России – все они завоевали медали высшего достоинства.

- Александр Трофимов в этом году стал выпускником гимназии № 9 Екатеринбурга. Продолжит свое обучение молодой человек уже в МГУ, где, к слову, ребята готовились к интеллектуальным соревнованиям – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в 53-ей Международной Олимпиаде по химии приняло участие триста двенадцать школьников из семидесяти девяти стран. Они получили 33 золотых награды, 65 — серебряных и 96 бронзовых. В этот раз не было традиционной экспериментальной части из-за карантинных ограничений. Теоретическая часть состояла из девяти заданий и заняла один день соревнований.