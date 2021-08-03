В Нижнем Тагиле полицейские нашли водителя, который устроил аварию и скрылся

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разыскали и задержали водителя, который устроил аварию еще 24 июля. Известно, что владелец иномарки Mitsubishi Lancer столкнулся с Opel Astra на улице Быкова и скрылся с места происшествия, не сообщив об этом полицейским. Нарушителем оказался 32-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

- Водитель транспортного средства пояснил, что совершив дорожно – транспортное происшествие, он испугался, и чтобы избежать ответственности, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

На водителя составили административный протокол за оставление места ДТП. По решению суда мужчину лишили водительских прав на один год.