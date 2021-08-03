Под Нижним Тагилом полиция разыскивает пропавшего 46-летнего мужчину

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Нижнетагильская полиция разыскивает 46-летнего Василия Овчинникова, который ушел из дома в поселке Леневка после ссоры с родственниками. Известно, что 28 июля мужчина, будучи нетрезвым, повздорил со своей мамой, взял телефон, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Через два дня сестра написала заявление об исчезновении брата.

- Установлено, что пропавший мужчина работает вахтовым методом и по нескольку месяцев отсутствует дома. Василий только 17 июля в очередной раз вернулся из командировки, намереваясь побыть дома, как обычно, месяц-полтора, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие светлые волосы, глаза светлые. На момент исчезновения был одет в флисовую кофту темно-серого цвета с капюшоном, серую футболку, темные шорты и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Василий Овчинников, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-63-02.