В Свердловской области объявлено предупреждение о вредном смоге

Вредный смог ожидают с 3 по 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. Об этом предупреждает Уралгидрометцентр на своем сайте.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении.

Вредный смог ожидают с 20:00 3 августа до вечера 5 августа. На эти два дня объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Ранее синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, что жара, которая пришла в Свердловскую область, будет недолгой. Температура спадет в преддверии выходных. Кроме того, ожидаются ливневые дожди, грозы и даже возможен порывистый ветер.

Наиболее жаркими будут дни с 3 по 5 августа. Днем воздух будет прогреваться до +34 °C. В выходные 7 и 8 августа ночью ожидается от +8 до +13 °C и от +17 до +22 °C днем.

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