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Общество3 августа 2021 16:05

В Екатеринбурге появятся необычные квадратные светофоры

Первые образцы, установленные в 2019 году, успешно прошли испытания
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга появятся необычные квадратные светофоры. Первые такие образцы установили на перекрестках на улице Бориса Ельцина еще в 2019 году. Отличительной особенностью устройств является то, что они потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию светодиодов. Их изготовлением занимается Уральский оптико-механический завод.

- Опытная эксплуатация прошла успешно. В этом году мы будем оснащать такими светофорами еще два перекрестка: проспект Ленина с улицами 8 Марта и Пушкина, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам директора Центра организации дорожного движения Даниила Меркулова, все светофоры Екатеринбурга можно назвать умными, поскольку в них используются средства автоматики. Еще одной особенностью светофоров уральской столицы является новая система, которая обеспечивает приоритет общественному транспорту, двигающемуся по выделенным полосам.