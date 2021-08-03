В Екатеринбурге участок на улице Степана Разина закрыли еще на 11 дней

Ранее планировалось, что движение откроют 3 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан о том, что ремонтные работы по улице Степена Разина продлятся еще 11 дней. Ранее планировалось, что движение на участке от улицы Декабристов до Большакова откроют 3 августа. Однако из-за строительства тепломагистрали сроки сдвинулись, новая дата: 14 августа.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации напомнили, что для удобства пешеходов и автомобилистов карта всех действующих перекрытий в городе опубликована на официальном портале уральской столицы.