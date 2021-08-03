На Урале водитель попал под суд за попытку дать взятку в валюте автоинспектору

Полицейский отказался принимать деньги и сообщил об этом начальству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске осудили киргизского водителя, который попытался дать взятку автоинспектору долларами США. Известно, что 27 мая владелец Chrevrolet Aveo ехал по дороге Пермь-Екатеринбург, в какой-то момент во время обгона он выехал на встречную полосу и и пересек сплошную линию, за что его остановили на ближайшем посту. Нарушителю объяснили, что теперь ему грозит административная ответственность.

- Пытаясь избежать привлечения к ответственности, обвиняемый предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 50 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США Центробанка РФ на 27 мая составляет 3673,68 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полицейский отказался принимать деньги и сообщил об этом начальству. В суде водителя признали виновным по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.