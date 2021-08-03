«Несмотря на пандемию все болеют за Россию»: уральские заключенные поддержали песней спортсменов в Токио

Музыка и аккомпанемент на баяне принадлежат заключенному Евгению Кудрину, а вокал и стихи Александру Зайцу. Фото: пресс-служба ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле сочинили песню и сделали видеоролик в поддержку российских спортсменов на олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба колонии.

Песню поет осужденный Александр Заяц, который сам придумал для нее стихи. Вот часть текста:

Токио, олимпиада. Поддержать Россию надо. У экранов вся страна смотрит с ночи до утра. Дома, в школе, на работе, в офисах и на заводе, Несмотря на пандемию, все болеют за Россию.

Теннис, плаванье, борьба, волейбол, дзюдо, стрельба. Только лучшие спортсмены. Наша гордость – «рашн мэны».

Музыка и аккомпанемент на баяне принадлежат заключенному Евгению Кудрину. Посмотреть видеоролик можно на сайте ГУФСИН по Свердловской области.

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