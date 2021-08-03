В Екатеринбурге мужчина с топором украл у пенсионера деньги

Росгвардейцы задержали подозреваемого по горячим следам. Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге 2 августа мужчина украл у 66-летнего пенсионера деньги, угрожая ему топором. Об этом сообщает управление Росгвардии по Свердловской области.

- Накануне днем находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания поступила информация, что на улице Педагогической к гражданам пристает неизвестный злоумышленник с топором, - говорится в сообщении.

Когда росгвардейцы приехали на место, они встретили там 66-летнего пенсионера. Он рассказал им, что его знакомый, угрожая топором, украл у него деньги и сбежал.

Сотрудники охраны по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Росгвардейцы нашли его в заброшенном доме на улице Мира. Также они обнаружили топор в полиэтиленовом пакете. Подозреваемого доставили в ближайший отдел полиции.

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